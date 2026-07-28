Frosinone, forza l’alt dei Carabinieri e fugge: inseguimento ad alta velocità, arrestato 33enne

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FROSINONE E ALATRI – Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alatri, finalizzata a garantire la sicurezza pubblica e il contrasto all’illegalità. Nelle scorse ore, un movimentato episodio si è concluso con l’arresto di un trentenne, residente in Ciociaria, resosi responsabile dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, fuga dopo l’intimazione all’alt e inosservanza degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio.

Tutto si è consumato in pochi, concitati minuti. I militari delle Stazioni Carabinieri di Ripi e Frosinone, durante un servizio di pattugliamento, hanno intimato l’alt al veicolo condotto dall’indagato. Quest’ultimo, ignorando palesemente l’ordine, non si è fermato e ha proseguito la marcia a folle velocità, mettendo in grave pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada.

Ne è scaturito un serrato inseguimento che si è snodato lungo Viale Spagna, per poi terminare in via delle Sodine, nel comune di Frosinone. Vistosi braccato, il conducente ha repentinamente abbandonato il veicolo nel disperato tentativo di dileguarsi a piedi. La sua fuga è stata tuttavia interrotta quasi subito: grazie al tempestivo intervento e al perfetto coordinamento della Centrale Operativa, i militari dell’Aliquota Radiomobile di Alatri lo hanno immediatamente raggiunto, bloccato e tratto in arresto.

A seguito dell’operazione, il veicolo utilizzato per la fuga è stato sottoposto a sequestro e la patente di guida dell’uomo è stata ritirata.

Al termine delle inderogabili formalità di rito, come disposto dal Magistrato di turno, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

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