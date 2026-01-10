Frosinone, Forza Italia: “Serve un azzeramento della giunta e un serio confronto nel centrodestra”

. Riaprire subito la piazzetta dello Scalo. Pronti alle primarie per scegliere il candidato sindaco.”

“Uno spettacolo indecoroso, quello andato in scena a Frosinone: più simile al peggior mercato delle pulci che a un confronto politico maturo. Per Forza Italia il tema centrale resta quello della viabilità, su cui abbiamo chiesto – ancora una volta – la riapertura della piazzetta dello Scalo nei giorni feriali. Anche stavolta, ci è stata chiusa la porta in faccia.

Lo ribadiamo con forza: non esiste centrodestra senza Forza Italia. Chi pensa di farne a meno crea una coalizione zoppa, destinata a cadere.La strada maestra per noi è una sola: ricostruire il centrodestra su basi serie, con una sintesi programmatica chiara e condivisa, che metta al centro le esigenze reali dei cittadini. Basta con i trasversalismi e con le liste civetta nate solo per coltivare interessi personali.Occorre un confronto vero tra i partiti che hanno vinto le elezioni e le liste civiche autentiche, non incontri a porte chiuse tra chi ha governato male per due anni, ignorando i veri problemi della città. Forza Italia ha scelto, con coerenza, di uscire dalla giunta e rinunciare a incarichi e assessorati pur di non essere complice di questa deriva.Ora è il momento dell’umiltà, non delle ambizioni personali. La città merita risposte, non posizionamenti tattici. La viabilità, in particolare, va affrontata con buonsenso: la piazzetta dello Scalo va riaperta almeno nei giorni feriali, ascoltando le esigenze dei cittadini e dei commercianti.Solo così si può ricostruire il centrodestra. E noi di Forza Italia, che ne siamo stati i padri fondatori, siamo pronti a farlo. Se invece prevarrà ancora l’arroganza, allora è giusto prepararsi al voto e costruire una nuova coalizione, forte, unita e

Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo

