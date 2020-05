Frosinone, Forza Italia Seniores. Ieri il primo incontro

Si è svolta ieri, la prima riunione del coordinamento FI Seniores diretto da Bruno Quatrana coordinatore provinciale ed Antonio Fugazzotto coordinatore regionale, alla presenza del vice coordinatore regionale Gianluca Quadrini, di Ombretta Ceccarelli nominata coordinatrice Seniores Frosinone capoluogo e Virginio Panici coordinatore Amaseno. Per Sora sono stati nominati coordinatori cittadini Ciro Castellucci e Vincenzo Alfieri.“Abbiamo iniziato a nominare anche i coordinatori cittadini di FI Seniores per dar vita ad una squadra qualificata capace di programmare iniziative importanti a favore del territorio. -ha affermato Quadrini-. I Seniores sono la parte più storica e leale, e meritano di essere ascoltati e rappresentati nelle attività e nelle decisioni anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che ci vedranno impegnati in una capillare azione di rilancio del partito.”“Sono responsabile Seniores di Frosinone capoluogo -ha dichiarato la prof.ssa Ceccarelli. -Una nomina che arriva direttamente da Roma e questo è motivo di grande soddisfazione per me che dal ‘94 sono stata tra le fondatrice di FI, un partito che negli ultimi tempi sta aumentando i consensi grazie al nostro grande presidente Berlusconi. Ruolo questo che reputo decisivo per un capoluogo di provincia. Stare a contatto con la gente, risolvere problemi e soprattutto la fase del tesseramento, in cui bisogna cercare persone interessate ed idonee che abbiano un certo ruolo e che sappiano come agire, sono tappe importanti. Penso sia un incarico da portare avanti con grande orgoglio, impegno ed entusiasmo.”Significativo il commento di Bruno Quatrana che ha affermato:”Stiamo mettendo le basi per ricostruire il partito partendo dai piu’ anziani, ossia coloro che hanno una veduta politica ampia. E’ un lavoro difficile, gravoso quello di rimettere FI in piedi in provincia di Frosinone, ma è necessario perché è l’unico partito che ha idee chiare e che riesce a rappresentare le vere esigenze del popolo, non a caso ha iniziato un trend di crescita importante e questo ci da soddisfazione. Ci vuole costanza e tanto impegno. Ringrazio il vice coordinatore regionale Gianluca Quadrini, persona sensibile e leale che ha avuto l’idea di scegliermi come coordinatore provinciale dei Seniores e saprà rilanciare il partito lavorando bene sulle varie problematiche. Insieme andremo a formare questa squadra che ci permetterà di riorganizzare al meglio il nostro partito.”

COMUNICATO STAMPA