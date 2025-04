Frosinone, Forza Italia rilancia: Alviani e Sementili rafforzano il gruppo consiliare

Si muove qualcosa nel centrodestra di Frosinone. Con l’ingresso ufficiale di Cristian Alviani e Valentina Sementili in Forza Italia, il partito guidato a livello nazionale da Antonio Tajani torna a guadagnare spazio nel Consiglio comunale del capoluogo ciociaro. Una mossa voluta dai vertici azzurri, che guarda chiaramente alla futura prospettiva elettorale, sia locale che provinciale.

Ad oggi, Forza Italia può contare su un gruppo consiliare composto da tre esponenti: Pasquale Cirillo, Maurizio Scaccia e lo stesso Cristian Alviani. A questi si aggiunge Valentina Sementilli, già assessora nella precedente giunta, oggi figura di riferimento all’interno del partito.

Il dato politico è chiaro: si consolida una presenza che può contare anche su un solido bagaglio di consensi personali. Alle scorse elezioni, Sementilli aveva raccolto 611 preferenze, Alviani 283, entrambi candidati nella lista civica legata all’ex sindaco Ottaviani.

L’ingresso in Forza Italia arriva in un momento delicato per il centrodestra, ancora alla ricerca di un equilibrio dopo le frizioni interne e il cambio di amministrazione. Proprio Alviani ha sottolineato in Consiglio che Sementilli non ha lasciato volontariamente l’assessorato, ma è stata revocata, lanciando un chiaro segnale politico al sindaco Riccardo Mastrangeli e alla civica che fa riferimento al leghista Nicola Ottaviani.

“Si apre una nuova fase,” ha dichiarato Alviani, ringraziando i vertici forzisti per il sostegno ricevuto. Parole simili quelle di Sementili, che ha parlato di “sincera emozione e gratitudine” per l’ingresso in quella che ha definito “una vera famiglia politica”.