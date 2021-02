Frosinone – Forza Italia, in provincia è un partito quasi azzerato

Forza Italia in provincia è un partito quasi azzerato. Diverse sono le personalità politiche tra i quali spicca il sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo, che ha abbandonato il partito di Berlusconi per divergenze di vedute con i vertici regionali. In passato altre defezioni importanti ci sono state, tra le quali quella di Antonello Iannarilli esponente storico di FI gia deputato,che accusava il partito di non lasciar spazio a nessuno. Le cause sono molteplici le incomprensioni tra i vari commissari locali nominati dal Sen. Claudio Fazzone e la base del partito, hanno fatto sì che tante persone di qualità lasciassero il partito . In tempi non proprio lontani gli azzurri berlusconiani raggiungevano quasi il 30% in alcuni casi anche il 33% in provincia di Frosinone, ora è un partito ridotto all osso. Forse le ingerenze di alcuni esponenti politici in questioni prettamente locali, nelle decisioni di sedersi al tavolo delle trattative per la formazione delle liste alle prossime amministrative tutto questo, ha portato ad una guerra interna, che ha visto il movimento azzurro perdere esponenti importanti che da anni militavano in Forza Italia, oltre a questo anche i consensi dei cittadini.

Redazione – foto web