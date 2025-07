Frosinone, fornitura libri di testo primarie: cedole librarie solo digitali

L’assessorato alla pubblica istruzione coordinato da Mario Grieco rende noto che dal prossimo anno scolastico (2025/2026), il Comune di Frosinone adotterà una nuova soluzione per le cedole librarie ai fini della fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni residenti e frequentanti le scuole primarie.

La modalità adottata prevede l’abolizione della cedola cartacea, che quindi non sarà più distribuita a ciascun alunno. L’avente diritto o soggetto delegato dovrà recarsi presso gli operatori economici accreditati (l’elenco è disponibile sul sito istituzionale comune.frosinone.it) e fornire il codice fiscale dell’alunna o dell’alunno, esibendo il documento d’identità proprio o dell’eventuale soggetto delegante.

Il libraio inserirà il codice fiscale fornito all’interno del servizio online e, una volta trovato, procederà con la conferma e l’acquisizione della cedola, curandone la lavorazione, fornendo i testi già disponibili o prenotando quelli mancanti per la successiva consegna.

Si consiglia di richiedere la ricevuta digitale della cedola dematerializzata lasciando al libraio il proprio indirizzo email.

Il servizio sarà disponibile a partire dal 14 luglio 2025 al 22 gennaio 2026. Per informazioni, è possibile rivolgersi al Servizio Pubblica Istruzione ai numeri 0775/2656261-6679.

Correlati