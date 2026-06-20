Frosinone, fornitura libri di testo primarie: cedole librarie solo digitali

L’assessorato alla pubblica istruzione coordinato da Mario Grieco rende noto che anche per l’anno scolastico 2026/2027, il Comune di Frosinone adotterà la procedura digitalizzata delle cedole librarie ai fini della fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie.

La modalità adottata prevede l’abolizione della cedola cartacea, che quindi non sarà più distribuita a ciascun alunno. L’avente diritto o soggetto delegato dovrà recarsi presso gli operatori economici accreditati (l’elenco è disponibile sul sito istituzionale comune.frosinone.it) e fornire il codice fiscale dell’alunna o dell’alunno, esibendo il documento d’identità proprio o dell’eventuale soggetto delegante.

Il libraio inserirà il codice fiscale fornito all’interno del servizio online e, una volta trovato, procederà con la conferma e l’acquisizione della cedola, curandone la lavorazione, fornendo i testi già disponibili o prenotando quelli mancanti per la successiva consegna.

Si consiglia di richiedere la ricevuta digitale della cedola dematerializzata lasciando al libraio il proprio indirizzo email.

Il servizio sarà disponibile a partire dal 13 luglio 2026 al 21 gennaio 2027. Per informazioni, è possibile rivolgersi al Servizio Pubblica Istruzione ai numeri 0775/2656261-6679.