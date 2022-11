Domani presso il Centro fieristico della Nuvola all’EUR di Roma, FORNERIA SEMPLICE di Frosinone situata in via Francesco Veccia, in collaborazione con RES CIOCIARIA e Piccoli Frutti dei Castelli Romani, sarà presente con un prodotto in fase di attuazione. Grazie al bando della Regione Lazio su Hub Innovation Food coordinato da Lazioinnova e AgroCamera di Roma. A presto per sapere qualcosa di buono in cottura.

Correlati