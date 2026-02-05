FROSINONE FORMAZIONE LAVORO, GLI STUDENTI DEL CFP DI FROSINONE A SCUOLA D’IMPRESA CON LA CNA

Un’ulteriore opportunità per gli allievi di Frosinone Formazione Lavoro. Agli studenti dei corsi di Estetica e Acconciatore del Cfp di Frosinone, la Cna di Frosinone ha proposto una serie di incontri sulla cultura d’impresa nell’ambito del progetto “Plic – Pillole di Lavoro in Impresa con Consapevolezza”.

A fare da relatore il direttore di Cna dottor Davide Rossi che ha coinvolto i ragazzi e le ragazze nel racconto e nella spiegazione di cosa vuol fare impresa, cosa vuol dire predisporre un business plan e tutte le attività correlate alla nascita di un’impresa e di una professione.

Ad arricchire la lezione la testimonianza di un imprenditore del settore acconciatura, Maurizio Barbato di Ceprano, Dirigente CNA Frosinone.

“Ringraziamo la Cna di Frosinone – hanno detto il Presidente di Frosinone Formazione Lavoro Adriano Lampazzi e i membri del cda Samuel Battaglini e Laura Romano – in particolare il dottor Rossi e Maurizio Barbato. Le collaborazioni con le associazioni di categoria sono fondamentali per far capire ai nostri giovani l’importanza del percorso formativo che stanno affrontando, perché a Frosinone Formazione Lavoro ci si prepara a fare impresa. Ascoltare dalla viva voce e dall’esperienza sul campo i rappresentanti del mondo imprenditoriale è certamente un valore aggiunto e che farà crescere ancora di più i ragazzi”.