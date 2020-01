Frosinone Formazione Lavoro, aperte le iscrizioni ai corsi per l’annualità 2020/2021

Sono ufficialmente aperte, dal 7 gennaio 2020, le iscrizioni ai nuovi corsi dell’Agenzia Formazione Lavoro, nell’ottica di preparare giovani professionisti qualificati da inserire nel mondo del lavoro. Un’offerta ricca e variegata che permette ai ragazzi di specializzarsi, dopo il conseguimento del diploma di scuola superiore, in diversi campi lavorativi.

Nove i corsi attivi per questa annualità: operatore informatico, operatore ai servizi d’impresa, operatore grafico (stampa ipermediale), operatore alla riparazione dei veicoli a motore (manutenzione, riparazione sistemi meccanici ed elettromeccanici), operatore della ristorazione (allestimento, sala e somministrazione piatti e bevande), operatore elettrico (installazione/manutenzione impianti elettrici e civili), operatore edile, operatore del benessere (trattamento estetico/ trattamenti di acconciatura) e operatore delle produzioni alimentari (pasticceria, pasta e prodotti da forno).

Le iscrizioni potranno essere effettuate, entro il termine del 31 gennaio 2020, attraverso il sito www.istruzione.it o direttamente presso la sede del corso. Cinque sono le sedi nelle quali è possibile seguire i corsi della Frosinone Formazione Lavoro: oltre al capoluogo ci sono Ferentino, Cassino, Anagni e Sora. Nelle stesse, inoltre, sono attiviti i percorsi per il conseguimento del Diploma tecnico professionale del IV anno.

Il materiale didattico, le attrezzature di laboratorio e gli indumenti protettivi sono forniti gratuitamente ai ragazzi mentre l’Agenzia può contare sulla collaborazione di Esef Cpt Frosinone, Scuola del gusto e Dolcemascolo.

” Questo 2020 – commentano il presidente della Provincia, Antonio Pompeo e la consigliera provinciale delegata a Pubblica Istruzione e Formazione, Alessandra Sardellitti – si apre con la nuova Agenzia, frutto dell’impegno, del coraggio e del grande lavoro dell’Amministrazione provinciale che ha avuto, da sempre, un duplice obiettivo: da un lato salvaguardare i posti di lavoro, dall’altro diminuire sensibilmente i costi pur mantenendo elevata la qualità del servizio di formazione e, addirittura, ampliandone l’offerta rispetto a quella degli ultimi anni. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, le linee guida cui l’Azienda si atterrà per il futuro saranno quelle di uno scambio continuo di informazioni con il mondo del lavoro e le realtà imprenditoriali del territorio. Una modalità di azione finalizzata alla creazione di figure professionali altamente qualificate, richieste oggi dal mercato, ma anche all’aggiornamento del personale degli enti locali. Invitiamo, pertanto, tutti i ragazzi che vogliono specializzarsi e trovare sbocchi lavorativi nel tessuto imprenditoriale del nostro territorio e non solo – concludono Pompeo e Sardellitti – a cogliere questa importante opportunità offerta dalla Frosinone Formazione Lavoro iscrivendosi ai corsi. A tutti loro auguriamo un proficuo percorso di crescita professionale e personale”.