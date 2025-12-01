Frosinone – Fine settimana di controlli della Polizia di Stato

Nel fine settimana appena trascorso, personale della Polizia di Stato appartenente all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, nel corso dell’ordinario controllo del territorio, ha identificato tre persone risultate essere colpite dai provvedimenti del Foglio di Via Obbligatorio dal capoluogo.I tre, due uomini ed una donna, a bordo di un’utilitaria, provenienti da via Roma in direzione Via Maria, nella parte bassa del capoluogo, giustificavano la loro presenza per la necessità di recarsi presso il locale ospedale in quanto la donna accusava malore.La circostanza riferita era ovviamente in contrasto con la direzione di marcia percorsa dalle predette persone e pertanto verranno deferite all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza agli obblighi del divieto di ritorno nel comune di Frosinone.Inoltre un giovane, residente nel nord della provincia, è stato segnalato amministrativamente alla competente Prefettura in quanto in possesso, per uso personale, di hashish.Complessivamente, gli agenti delle Volanti hanno identificato oltre 170 persone e verificato la regolarità di 87 veicoli, con l’elevazione di 4 sanzioni al Codice della Strada.