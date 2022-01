Frosinone – Fine mandato per il Presidente dell’Accademia di Belle Arti, Ennio De Vellis

“Al presidente dell’Accademia di Belle Arti, Ennio De Vellis, giunto alla fine del suo secondo mandato, giungano i miei più affettuosi e cordiali saluti per il termine del suo mandato. In questi anni l’Aba si è sempre più distinta come eccellenza culturale e formativa della nostra provincia, ospitando tantissimi giovani provenienti da tutti i paesi europei e internazionali, dando lustro non solo alla città di Frosinone ma all’intero territorio.

Sotto la presidenza di De Vellis e la direzione della professoressa Loredana Rea, l’Accademia ha conquistato un posto eccellente tra gli istituti formativi nazionali, diventando protagonista in molti settori e di vetrine mondiali della moda, dell’arte e delle diverse forme di cultura, aprendo alle più disparate esperienze e collaborazioni e distinguendosi per l’alto livello dei suoi docenti. Tutto questo è stato possibile, oltre che per la sinergia con le altre istituzioni del territorio, prima tra tutte la Provincia di Frosinone, anche per la sensibilità e la lungimiranza del presidente De Vellis, della direttrice Rea e di tutto il Cda. L’auspicio è quello che la prossima figura di presidenza prosegua nel brillante solco tracciato finora, consentendo all’Accademia di raggiungere nuovi e ancora più ambiziosi obiettivi e al nostro territorio di vantare una realtà formativa e culturale di eccellente qualità”.

Queste le parole del presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo.

COMUNICATO STAMPA