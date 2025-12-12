Frosinone, finanziamento del Ministero del Cultura per il Carnevale storico

Il Comune di Frosinone è risultato beneficiario del Fondo nazionale istituito dal Ministero della Cultura per la tutela e la valorizzazione dei Carnevali storici con riconosciuta identità culturale. Il progetto presentato dall’Amministrazione è stato ammesso al contributo con un finanziamento pari a 15.800 euro, sulla base della valutazione tecnica della Commissione.

Il riconoscimento si inserisce in un percorso ormai consolidato: anche il Carnevale storico di Frosinone è stato premiato – primo, in graduatoria, tra i Carnevali della provincia frusinate – per la qualità della proposta culturale, la capacità organizzativa e l’impatto sul territorio, confermando ancora una volta la forza progettuale della città, già destinataria, appena qualche settimana fa, del finanziamento regionale di 82.847 euro per il Festival Nazionale dei Conservatori di Musica.

“Nuovo riconoscimento per il Carnevale storico di Frosinone che rappresenta una delle tradizioni più sentite dai frusinati, un’occasione per esprimere l’anima più autentica della città, dove la goliardia e il divertimento si fondono con l’orgoglio di appartenere a un territorio ricco di storia, arte e cultura – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Proprio queste caratteristiche hanno permesso che il Carnevale di Frosinone ottenesse il prestigioso riconoscimento di “storico” da parte del Ministero della Cultura, che ne ha evidenziato l’unicità nel panorama italiano e non solo. Il valore del nostro Carnevale e della festa della Radeca, consolidatosi nei secoli, continua a rappresentare un elemento identitario fondamentale, capace di rafforzare i legami comunitari e tramandare alle future generazioni le radici più autentiche della nostra città”.

“La valutazione positiva della Commissione nazionale dimostra ancora una volta la qualità dei nostri eventi. Frosinone sa competere, presentare progetti solidi e ottenere risorse a sostegno delle proprie iniziative culturali – ha dichiarato l’assessore alla cultura Simona Geralico – Dopo il riconoscimento regionale per il Festival dei Conservatori, anche il Carnevale storico viene riconosciuto a livello nazionale per la sua identità e per la qualità dell’impianto artistico proposto. È un risultato che conferma il lavoro svolto, la capacità della città di attrarre investimenti e l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere cultura, tradizioni e sviluppo”.

«Il Carnevale storico, con la Festa della Radeca che prende avvio dal rione Giardino, è un evento fondamentale per la città di Frosinone e per il suo centro storico – ha dichiarato l’assessore al centro storico Rossella Testa – È un appuntamento che coinvolge persone di ogni età, generando una partecipazione diffusa e contribuendo a rafforzare il legame tra la comunità e i luoghi simbolici della città. Allo stesso modo, anche il Festival dei Conservatori ha dimostrato la capacità di richiamare pubblico e creare movimento nel cuore urbano.

Il fatto che i nostri progetti vengano premiati da enti regionali e nazionali conferma la solidità della strategia di valorizzazione che stiamo portando avanti”.