Frosinone- FIG, Conti : “Noi ci Siamo ! Siamo con le forze vive e i giovani d’Italia e della provincia per una loro Rinascita”.

«C’e chi pensa solo alle prossime elezioni; chi invece alle prossime generazioni».Queste le parole di Matteo Conti,esponente di Forza Italia Giovani Frosinone, il quale ha così continuato il suo discorso. “Noi, siamo qui, per pensare alle future generazioni e al futuro del nostro Paese.Future generazioni ossia Noi giovani per i quali cercheremo di realizzare un corso di formazione politica e amministrativa, soprattutto per formare la futura la classe dirigente capace e competente.La serata ad Arpino è stata un grande successo ed è l’ennesima dimostrazione che noi ci siamo, siamo vivi e non morti, soli e immobilizzati come tanti pensano e scrivono. Parlano i fatti!! Siamo e saremo sempre i continuatori della tradizione liberale, democratica, cristiana e garantista della civiltà occidentale e dei suoi principi. Non abbiamo mai rinnegato i nostri ideali e i nostri valori, abbiamo continuato a credere alla forza della buona politica, talvolta dividendendoci quasi fino a separarci, tenendo comunque sempre presente che i nostri avversari peggiori erano i nemici della Paese a livello nazionale e delle nostre comunità a livello locale. Oggi ci siamo, siamo presenti a fianco della gente, dei giovani, ascoltiamo le loro esigenze, siamo attenti alle molte problematiche della nostra provincia che sfuggono alle altre compagini politiche. Basta pensare e vedere come la sinistra ha ridotto il nostro territorio.Dobbiamo solo impegnarci a lavorare :” testa bassa e lavorare sui territori e sui comuni”Siamo uomini liberi e forti e possiamo ancora oggi regalare un sogno, quel sogno che abbiamo sempre rappresentato. Al migliore avvenire della nostra Italia e della nostra Provincia, dedichiamo ogni nostra attività con fervore d’entusiasmi e con fermezza di illuminati propositi.



Ufficio stampa