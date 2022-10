Frosinone, fiamme sull’altare: baby piromani a San Benedetto

Mercoledì scorso, intorno alle ore 11:30 e quindi in piena mattinata, gli altari della chiesa di San Benedetto sono stati vandalizzati e oltraggiati da un atto vandalico che ha davvero dell’incredibile. Incredibile anche perché gli autori, anzi le autrici, sono due ragazzine, minorenni, che hanno deciso, anche se ancora non è noto il motivo, di dare fuoco alle tovaglie dell’altare!I danni sono quelli visibili in questa foto scattata da Don Paolo, ma poteva andare peggio. Molto peggio. Sia alla struttura della Chiesa, la più antica di Frosinone, che alle due giovanissime. Così giovani da non essere perseguibili dalla legge.Tuttavia le due “baby piromani” sono state riprese dalle telecamere e ora si dovrebbe cercare di risalire alle famiglie per cercare di capire perché due adolescenti, una mattina, hanno deciso di non recarsi a scuola per andare in Chiesa a compiere un gesto cosi folle.

