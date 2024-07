Frosinone, Festival Conservatori: riparte la gara. Sabato la finale

Prosegue lo straordinario successo del Festival nazionale dei Conservatori di musica – Città di Frosinone, giunto alla sua decima edizione.

L’evento, presentato come di consueto da Mary Segneri, è organizzato dal Comune di Frosinone con il conservatorio “Refice”, ed è sostenuto da Banca Popolare del Cassinate (main partner), con Klopman, gruppo Turriziani petroli, Acqua Fiuggi.

Prosegue, serrata, la gara tra i conservatori di tutta la penisola. Mercoledì 24 luglio, alle 21, in piazzale Vittorio Veneto, si alterneranno Medhelan Duo (Novara), Tetranacria (Frosinone/Roma), Alisia Jalsy (Pescara) e Casinò Luna (Frosinone/Roma). Giovedì 25 sarà la volta di Bambina Cesario (Roma), Massimo Cantisani (Roma), Light Pole (Frosinone), Pollymoon (Pescara). Ospite della serata “il piccolo Mozart italiano”, pianista prodigio di 7 anni, Alberto Cartuccia Cingolani. Le sue doti sono emerse sin dai primi anni di vita, supportate da un orecchio assoluto evidente già all’età di soli 3 anni. Venerdì 26 luglio saranno in scena Alessandro Valerio Gervasi (Trapani), Beyond Stars Duo (Cosenza), Gruppo Conservatorio (Salerno), Tower of power ensemble (Latina). Sabato 27, per la finale, a presiedere la giuria sarà il maestro Gianni Mazza, direttore d’orchestra e compositore noto e apprezzato dal grande pubblico italiano.

Pre-festival ogni sera dalle 20.30 con Paolo Colasanti: intrattenimento, musica e curiosità con tutti i protagonisti.

