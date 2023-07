Frosinone, Festival Conservatori: mercoledì riprende la gara

Prosegue, con grande successo di pubblico, la nona edizione del Festival nazionale dei Conservatori di musica – città di Frosinone, organizzata dal Comune di Frosinone con il Conservatorio “Refice”, in Piazzale Vittorio Veneto alle 21.15.

L’evento, sostenuto da Banca Popolare del Cassinate, da Unindustria Frosinone, Klopman International e gruppo Turriziani Petroli, oltre che de l’Arcolaio, gode anche del supporto di Informare – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone Latina e della Regione Lazio.

La gara, presentata come di consueto da Mary Segneri, vedrà protagonisti, mercoledì 12 luglio, Lieto Harp quartet (Cosenza), Saihs (Rovigo-Siena-Fiesole), Dalla Sicilia Lucio (Messina). Giovedì 13 sarà la volta di Tiziano Gialloreto quintet (L’Aquila) e Alisia Jalsy (Pescara). Ospite d’eccezione, Giancarlo Magalli, autore e conduttore televisivo, storico volto della Rai dalla pungente ironia. Venerdì 14 saliranno sul palco Impulse trio (Brescia), Syntax 4tet (Vicenza), Why not Frank (Pescara). Ospite Aldo Aldini, che stupirà il pubblico con le sue doti di mentalista. Sabato 15 si esibiranno Not Too Shabby (Monopoli-Bari) e The new sextet quartet (Vicenza). Ospite della serata, il giornalista Fiore De Rienzo, giornalista e autore Rai che ha legato il proprio nome, tra l’altro, sin dall’esordio nel 1989, al programma Chi l’ha visto?

La gara proseguirà poi mercoledì 19 luglio.

La classifica, aggiornata in tempo reale, è pubblicata sui canali social ufficiali della manifestazione e sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.comune.frosinone.it/pagina379_graduatoria-conservatori.html.

Ogni sera, inoltre, dalle 20.30, intrattenimento, musica e curiosità con tutti i protagonisti dell’evento in compagnia di Paolo Colasanti.

COMUNICATO STAMPA