Frosinone, Festival Conservatori: i vincitori della decima edizione

L’annuncio di Mary Segneri è arrivato nella serata di sabato, in piazza Vittorio Veneto: Bambina Cesario (proveniente dalla Scuola di alta formazione artistica musicale romana “Saint Louis”) si è aggiudicata la vittoria in occasione della decima edizione del Festival nazionale dei Conservatori di musica – Città di Frosinone. Secondo posto per Massimo Cantisani (Roma, Santa Cecilia); terzo per Tetranacria (Frosinone, “Refice”; Roma, Santa Cecilia).

La manifestazione ha appassionato, dal 17 luglio, un pubblico numerosissimo ed entusiasta che ha riempito il centro storico del capoluogo. “Questa decima edizione, organizzata come di consueto dal Comune e dal Conservatorio “Refice” di Frosinone – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – è stata straordinaria. È stato un festival superlativo, grazie ai musicisti provenienti da ogni parte d’Italia che lo hanno reso unico, di una caratura eccezionale, insieme agli ospiti che abbiamo avuto l’onore di accogliere. Un ringraziamento va rivolto al direttore m° Mauro Gizzi e al presidente Alberto Gualdini del “Refice”; ai già direttori del “Refice” Antonio D’Antò, Raffaele Ramunto, Alberto Giraldi, senza i quali il festival non sarebbe quello che è oggi; grazie a tutti coloro che, lavorando alacremente e con ammirevole dedizione dietro le quinte, hanno permesso alla manifestazione di centrare, anche quest’anno, l’obiettivo del successo. Grazie agli sponsor che hanno investito in un evento di alta qualità e grazie al pubblico di Frosinone, sempre attento e caloroso”.

La decima edizione del Festival è stata sostenuta da Banca Popolare del Cassinate (main partner), con Klopman, gruppo Turriziani petroli, Acqua Fiuggi.

Ben 26 formazioni, provenienti da tutta Italia, si sono sfidate nel corso di questa edizione. Tantissime le richieste di partecipazione arrivate nelle scorse settimane. L’evento rappresenta inoltre un importante fattore di crescita economico, con strutture ricettive e le attività di ristorazione del centro sold out per ospitare concorrenti e ospiti. A questo proposito, tra gli ospiti di quest’anno, Russell Russell, ballerino, cantante e coreografo statunitense; Alberto Cartuccia Cingolani, “il piccolo Mozart italiano”, pianista prodigio di 7 anni; in veste di presidente di giuria per la finale, il maestro Gianni Mazza, direttore d’orchestra e compositore.

Il festival dei Conservatori di musica – città di Frosinone è nato nel 2013 grazie a un’intuizione dell’ex sindaco, oggi parlamentare, Nicola Ottaviani e, da allora, rappresenta una vetrina importante per tantissimi giovani studenti degli Istituti di Alta Formazione Musicale della nostra penisola, oltre che un format unico e avvincente a livello europeo.

