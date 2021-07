Frosinone, Festival Conservatori: chiusura con due serate speciali

Si concluderà con le due serate speciali di venerdì 23 e sabato 24 l’ottava edizione del festival dei Conservatori di musica – città di Frosinone. Venerdì saliranno sul palco di piazzale Vittorio Veneto i Soul Direction (Avellino) e il Giuliano Gabriele ensemble (Frosinone-Salerno).Giuliano Gabriele si avvicina alla musica con lo studio dell’organetto, per poi approfondire il repertorio popolare attraverso il canto, la zampogna, il tamburo a cornice e la chitarra battente. Dal 2008 comincia la lunga esperienza live, con tante e prestigiose collaborazioni all’attivo (Enzo Avitabile, Eugenio Bennato, Nada, Francesco De Gregori, Ginevra di Marco, Ambrogio Sparagna…) e passaggi radio in tutto il mondo. Dall’incontro tra il chitarrista Angelo Sodano e la voce “black” di Sara Mazzaccaro, nascono invece i Soul Direction, spaziando dal soul al jazz, dal pop al funk. Il gruppo si completa con l’arrivo del pianista Antonio Sessa e del batterista Giuseppe Martino.Sabato 24 sarà la volta di Marco Martellini e l’Espatrio (Rovigo-Vicenza) e Gruppo d’Insieme (Pescara).Marco e i suoi sodali, insieme dall’aprile del 2017, sono famosi per il riuscito connubio fra il cantautorato rivisitato in chiave pop e la musica jazz. Tra le loro influenze, citano Pino Daniele, Bruno Lauzi, Max Gazzè, Paolo Conte, Fabio Concato, Sergio Cammariere. Il Gruppo d’insieme, invece, è una formazione che propone principalmente musica originale, affiancata da brani di Charles Mingus dal sapore blues e psichedelico. Largo spazio alle improvvisazioni, visto il carattere spiccatamente solistico dei sei musicisti, e alla ricerca melodica, per un concerto che si annuncia coinvolgente e divertente.La manifestazione, organizzata dal Comune di Frosinone e dal Conservatorio “Refice”, ha saputo, nel corso del tempo, appassionare una platea sempre più vasta ed esigente. L’ottava edizione dell’evento, presentata, come di consueto, da Mary Segneri, proseguirà quindi, nel weekend proponendo l’esibizione dei gruppi premiati negli anni scorsi, che arricchiranno e renderanno ancora più appassionante un format unico, entrato ormai nel cuore di tantissimi spettatori, con i quali spesso si intrattengono gli artisti nello spazio culinario dell’Osteria Santa Lucia.L’evento, realizzato mediante gli assessorati al centro storico e alla cultura, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Valentina Sementilli, in collaborazione con il consigliere delegato ai grandi eventi Gianpiero Fabrizi, vede come main partner la Banca Popolare del Cassinate. Ingresso libero con prenotazione telefonica obbligatoria, fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle norme sanitarie al numero 07751893548 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì 9.30 -12.30; sabato 9.30 -12.30 al numero 329 3605704. Il pubblico che avrà effettuato la prenotazione sarà atteso fino a 15 minuti prima dell’inizio degli spettacoli, dando la possibilità di ingresso nell’area agli altri spettatori, in caso di assenza, sempre allo scopo di garantire il distanziamento sociale, che non potrà essere inferiore alla misura di un metro.

comunicato stampa