Frosinone, Festival Conservatori: al via la settimana finale con tanti ospiti

Si aprirà mercoledì 26 luglio, in Piazzale Vittorio Veneto alle 21.15, la settimana finale della nona edizione del Festival nazionale dei Conservatori di musica – città di Frosinone, organizzata dal Comune di Frosinone con il Conservatorio “Refice”.

L’evento, sostenuto da Banca Popolare del Cassinate, da Unindustria Frosinone, Klopman International e gruppo Turriziani Petroli, oltre che de l’Arcolaio, gode anche del supporto di Informare – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone Latina e della Regione Lazio.

La gara, presentata come di consueto da Mary Segneri, vedrà protagonisti, mercoledì 26 luglio, Perla Palmieri ensemble (Padova), Blessed apartment (Matera), Jemma (Ferrara-Roma). Ospite della serata, Gabriella Germani, popolarissima attrice e imitatrice, amata sia dal pubblico televisivo che radiofonico. Giovedì 27 sarà la volta di Alessandro Valerio Gervasi (Trapani), Perspective (Palermo), Astra Arcana (Perugia), Stan Jazz (Milano). Presidente di giuria, il m° Maurizio Turriziani, solista di contrabbasso che si è esibito presso le più prestigiose istituzioni concertistiche del mondo; a lui sono state dedicate numerose composizioni originali, come “Braevissimo”, scritta per lui da Ennio Morricone. Al termine delle esibizioni ed elaborato il “verdetto” della giuria, Mary annuncerà dal palco il nome dei finalisti della serata di venerdì 28 luglio. Ospite e presidente di giuria della finalissima, il maestro Demo Morselli. Compositore e direttore d’orchestra, ha collaborato, tra gli altri, con Mina, Ramazzotti, De André, Jovanotti, Pino Daniele, Ligabue, Venditti. Di tutto rispetto anche il suo impegno in trasmissioni televisive di grande successo, sia in Rai che in Mediaset.

La classifica, aggiornata in tempo reale, è pubblicata sui canali social ufficiali della manifestazione e sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.comune.frosinone.it/pagina379_graduatoria-conservatori.html.

Ogni sera, inoltre, dalle 20.30, intrattenimento, musica e curiosità con tutti i protagonisti dell’evento in compagnia di Paolo Colasanti.

Infine, nell’ambito dei “Concerti del Refice”, si esibirà alle 21 di sabato 29 luglio a piazzale Vittorio Veneto una assoluta star della lirica, il M°Gianluca Terranova. Gianluca Terranova, acclamato nei grandi teatri in Italia e nel mondo, proporrà un recital in omaggio al grande Enrico Caruso interpretando le più celebri opere dal variegato repertorio del grande tenore italiano, conducendo gli spettatori con il canto e la narrazione nel fascinoso mondo sonoro di quel “Caruso” che ha saputo far rivivere con raffinatezza anche nella serie televisiva Rai, record di ascolti, “Caruso la voce dell’amore”. Il M° Terranova, che è anche un eccellente pianista, siederà inoltre allo strumento per una clip didattico-interpretativa con la partecipazione del M° Fabio Angelo Colajanni al flauto e degli allievi Yu Zhang, Leonardo Guidotti, Fan Jacheng provenienti dalla sua rinomata scuola di canto. Per l’occasione ed in rappresentanza del rinomato Conservatorio “Refice”, che celebra i 50 anni dalla fondazione, il concerto sarà accompagnato al pianoforte dal M° Cesare Marinacci, pianista-compositore e docente frusinate.

