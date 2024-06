Frosinone, festa per la chiusura dell’anno educativo del nido “Fantasia”

Chiusura dell’anno educativo con consegna dei diplomi ai piccoli iscritti all’asilo nido comunale “Fantasia”. Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco Riccardo Mastrangeli, l’assessore alla pubblica istruzione Valentina Sementilli, il dirigente Andrea Manchi, il personale dell’ufficio, con le dottoresse Valeria Saiardi e Monia Morini, e del nido, unitamente alle famiglie. Per l’occasione, è stato realizzato un disegno ad hoc per i piccoli diplomati da Gianluca Campoli.

“Oggi celebriamo un momento speciale nella vita della nostra comunità: la conclusione dell’anno educativo all’Asilo Nido Fantasia – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – È con grande gioia e orgoglio che assistiamo alla consegna dei diplomi ai nostri piccoli studenti. Questo evento segna non solo la fine di un percorso educativo, ma anche l’inizio di nuove avventure per i nostri bambini. Ogni sorriso, ogni scoperta e ogni passo avanti compiuto dai nostri piccoli è il risultato di un lavoro di squadra tra genitori, educatori e la comunità intera. L’applauso più grande deve essere rivolto ai nostri piccoli diplomati, che hanno affrontato questo anno con curiosità ed entusiasmo. Concludiamo questo anno educativo con la consapevolezza di aver costruito solide basi per il futuro dei nostri bambini”.

“Vorrei esprimere un sincero ringraziamento a tutto il personale dell’asilo nido “Fantasia”, che con dedizione e amore ha accompagnato i bambini in questo importante periodo di crescita, creando un ambiente accogliente e stimolante, dove i piccoli iscritti hanno potuto sviluppare le loro prime competenze e socializzare con i loro coetanei – ha dichiarato l’assessore Sementilli – Un ringraziamento va anche ai genitori, per la collaborazione costante e il supporto, valori fondamentali per il successo del percorso educativo. Un pensiero speciale – ha concluso l’assessore Sementilli – va rivolto all’ufficio scolastico comunale a partire dal dirigente Andrea Manchi. L’impegno e la costante attenzione del personale del Comune di Frosinone alle esigenze educative della nostra comunità sono essenziali per garantire un servizio di alta qualità ai nostri bambini”.

COMUNICATO STAMPA