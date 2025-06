Frosinone, festa dei Santi Patroni: il programma

Venerdì 20 giugno, la festa religiosa avrà inizio alle ore 19 con la Santa Messa in Piazza Norberto Turriziani presieduta da S.E. il Vescovo mons. Ambrogio Spreafico. A seguire la processione accompagnata dalla Banda cittadina “Romagnoli”, durante la quale le statue dei patroni saranno accompagnate presso la Chiesa SS. Annunziata. Alle 21, sempre in Piazza Norberto Turriziani, si terrà lo spettacolo “A tutto Max” del comico Max Giusti, attore amatissimo anche per le sue recenti ed esilaranti imitazioni di Alessandro Borghese e Renato Zero per lo show della Gialappa’s. “A tutto Max” è lo spettacolo più atipico che Max Giusti abbia mai proposto nella sua carriera. È un flusso di coscienza, un monologo a cuore aperto, è il suo spettacolo più irriverente. La libertà sotto ogni forma è quella che caratterizza questo show. Libertà è anche quella di rompere la quarta parete per interrogare il pubblico e renderlo sempre partecipe dello spettacolo. Dai ricordi personali alla quotidianità, in un mondo che cambia velocemente e dove è sempre difficile adeguarsi. Racconta la sua vita, la nostra, il suo punto di vista sulla realtà, aneddoti e segreti dello show business che saranno raccontati in confidenza solo per gli spettatori. In Piazzale Vittorio Veneto, infine, sarà esposta la Torre della Pace dei Santi Patroni.

“Anche quest’anno – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – la Città celebrerà i Santi Patroni con un ricco programma che valorizzerà, come è giusto che sia, l’identità e il senso di appartenenza alla nostra comunità che trova, nelle figure di Silverio e Ormisda, la solidità delle proprie radici”.

“Onorare i nostri Santi Patroni significa rafforzare la coesione sociale e il senso di appartenenza alla nostra città – ha dichiarato l’assessore al centro storico Rossella Testa –. Celebrare san Silverio e sant’Ormisda è, quindi, l’occasione per vivere insieme luoghi, memoria e devozione di un’intera comunità. Il centro storico rappresenta il cuore pulsante delle nostre tradizioni, e proprio da qui vogliamo continuare a costruire un legame profondo tra generazioni, riscoprendo la bellezza e la ricchezza della nostra città, oltre al valore dell’incontro”.

“La cultura si esprime anche attraverso la riscoperta delle nostre radici – ha dichiarato l’assessore alla cultura Simona Geralico –. Il programma dei festeggiamenti dei nostri Patroni offrirà alla cittadinanza una serata di condivisione e intrattenimento, nel segno della tradizione, dell’identità e della partecipazione. La festa dei Santi Patroni sarà l’occasione giusta per coinvolgere un pubblico ampio e variegato, nell’ambito di un’iniziativa pensata per valorizzare il nostro territorio e le nostre tradizioni”.