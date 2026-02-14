Frosinone – Fermato e denunciato dalla Polizia di Stato un uomo armato di coltello

Personale della Polizia di Stato ha denunciato un giovane straniero al quale è stato contestato il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere.
In particolare, una pattuglia della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, verso le ore 22.00, in questo viale Spagna procedeva al fermo ed al controllo di un cittadino egiziano di circa 20 anni nel corso del quale veniva rinvenuto, sulla persona, un coltello a serramanico con una lama di circa 10 cm e circa 0,4 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.
Lo straniero, dopo le formalità di rito, veniva dunque deferito all’Autorità Giudiziaria per porto di armi o oggetti atti ad offendere e segnalato amministrativamente alla locale Prefettura per la violazione della norma sugli stupefacenti.