Frosinone – Fase 2: Ripartono le attività degli Ambulatori LILT

La LILT di Frosinone è pronta a ripartire. E, sin dal 3 GIUGNO 2020 , è già possibile prenotare alcune visite di Prevenzione.

Rimane sempre attivo il Supporto Psicologico Telefonico.

Nel mese di Giugno la LILT si organizzerà nuove visite mediche e sarete informati tramite mail e social (Facebook e Instangram.)

Con orario 9.00/13.00 e 14.00/17.00

Tutti i nostri medici e personale saranno dotati di dispositivi di sicurezza: negli ambulatori verranno usate tutte le disposizioni di Prevenzione emanate dal Ministero della Salute e dai documenti regionali.



Attività, ambulatorio e uffici

Come da disposizioni Ministeriali, la Lega Tumori di Frosinone, ha deciso di adottare le seguenti misure precauzionali e si è organizzata:

– 1) Per entrare in LILT è necessaria la mascherina (chirurgica, FFP2 ecc) e si richiede di avvisare per tempo qualora sopraggiungesse sintomatologia (tosse, febbre, raffreddore).

In 2) In entrata verrà misurata la temperatura con un valore superiore a 37.5° non sarà possibile effettuare la visita né entrare in struttura.

– 3) I pazienti possono venire accompagnati solo se minorenni o disabili.

– 4) I Guanti non sono necessari ma li raccomandiamo come ulteriore protezione personale.

5) Nel rispetto delle disposizioni sanitarie e in totale sicurezza è obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

LA VOSTRA COLLABORAZIONE E’ INDISPENSABILE PER L’INTERESSE DI TUTTI.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti potete contattarci ai seguenti numeri: Fisso: 0775/2072611; mobile: 333/2568341; E-MAIL: info@legatumorifrosinone.it

COMUNICATO STAMPA