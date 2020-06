Frosinone – Fase 2: Attività degli Ambulatori LILT

La LILT di Frosinone dal 3 GIUGNO 2020 , è aperta!

e’ rimasto sempre attivo il Supporto Psicologico Telefonico.

orario settimanale dall’8 giugno al 12 giugno 2020

-Lunedi 8 giugno

D.ssa Eleonora FERRACCI

ore 10,00🕙 – 12,00🕛

ore 16,00🕓 – 18,00🕕

-Martedì 9 giugno

D.ssa Diletta MARCELLO

ore 10,00🕙 – 12,00🕛

D.ssa Clara FEUDI

ore 16,00🕓 – 18,00🕕

-Mercoledì 10 giugno

D.ssa Diletta Marcello

ore 10,00🕙 – 12,00🕛

D.ssa Antonella Napoleoni

ore 16,00 – 18,00🕕

-Giovedì 11 giugno

D.ssa Adelaida Negrete

ore 10,00🕙 – 12,00🕛

ore 16,00🕓 – 18,00🕕

-Venerdi 12 giugno

Dott. Massimo CROCCA

ore 10,00🕙 – 12,00🕛

ore 16,00🕓 – 18,00🕕

Tutti i nostri medici e personale saranno dotati di dispositivi di sicurezza: negli ambulatori verranno usate tutte le disposizioni di Prevenzione emanate dal Ministero della Salute e dai documenti regionali.



Attività, ambulatorio e uffici

Come da disposizioni Ministeriali, la Lega Tumori di Frosinone, ha deciso di adottare le seguenti misure precauzionali e si è organizzata:

– 1) Per entrare in LILT è necessaria la mascherina (chirurgica, FFP2 ecc) e si richiede di avvisare per tempo qualora sopraggiungesse sintomatologia (tosse, febbre, raffreddore).

In 2) In entrata verrà misurata la temperatura con un valore superiore a 37.5° non sarà possibile effettuare la visita né entrare in struttura.

– 3) I pazienti possono venire accompagnati solo se minorenni o disabili.

– 4) I Guanti non sono necessari ma li raccomandiamo come ulteriore protezione personale.

5) Nel rispetto delle disposizioni sanitarie e in totale sicurezza è obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

LA VOSTRA COLLABORAZIONE E’ INDISPENSABILE PER L’INTERESSE DI TUTTI.

COMUNICATO STAMPA