Frosinone, Fantini: la Destra non rispetta silenzio elettorale inventando notizie false

“Il candidato della destra non rispetta il silenzio elettorale il giorno del voto. Continua imperterrito nel disprezzare ogni regola democratica, con l’ennesima notizia completamente inventata. Nessun esponente del Partito democratico ha avuto comportamenti inappropriati dentro i seggi. Anzi, è stato segnalato alle autorità competenti l’assurdo atteggiamento dei rappresentanti di lista di Mastrangeli, intenti a fare campagna elettorale anche in queste ore nelle sezioni di Frosinone. Sconcertante, infine, che il sindaco in carica, Ottaviani, riporti notizie non vere al solo scopo di intimidire l’elettorato, fornendo alla collettività alterate rappresentazioni della realtà.

Questi atteggiamenti anti democratici devono terminare: invitiamo gli elettori del sindaco Marzi a non cadere in queste squallide provocazioni”.

Così in una nota Luca Fantini, segretario provinciale del Partito democratico.

comunicato stampa – foto archivio