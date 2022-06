Frosinone, F.I.:”L’elezione di Mastrangeli a Sindaco rilancia il movimento azzurro”

“L’affermazione di Riccardo Mastrangeli a Frosinone, sostenuto compattamente da tutti i partiti del Centro destra, è stata salutata con grande soddisfazione dai tre sub commissari provinciali di Forza Italia Chiusaroli, Natalia e Piacentini e dall’intero direttivo forzista. La riconferma di Adriano Piacentini e Cinzia Fabrizi rappresentano un risultato encomiabile per il partito del Cavaliere che in provincia si conferma seconda forza politica del territorio, seconda solo a Fratelli d’italia. “Abbiamo mantenuto le promesse e conseguito un risultato straordinario – hanno commentato i subcommissari – confermando la bontà del lavoro che oramai da anni portiamo avanti in questa provincia, in cui ci confermiamo come forza politica di primissimo piano. Abbiamo ricostruito un partito dalle macerie prodotte dai personalismi altrui, abbiamo ricostruito una classe dirigente fatta di persone autorevoli e capaci ma soprattutto generose. La vittoria di uno o come in questo caso di due dei nostri candidati è la vittoria di tutti. Di tutte le decine e decine di dirigenti e militanti da tutti i comuni della provincia, a prescindere che fossero o no di Frosinone, hanno lavorato giorno dopo giorno per il conseguimento dell’obiettivo, che era portare due consiglieri in assise ed è stato raggiunto. Grazie all’impegno, alla passione, alla determinazione e allo spirito di squadra di un gruppo di persone perbene e disinteressate. Questa vittoria sancisce il definitivo rilancio e la definitiva rinascita di Forza Italia Frosinone, che ora guarda alle prossime sfide elettorali certa del suo potenziale”

