Frosinone – Ex Permaflex, Ottaviani: confronto ampio in consiglio

“Credo che sia un atto doveroso, sotto il punto di vista della programmazione urbanistica ed economica, oltre che di confronto democratico – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – portare in consiglio comunale, quanto prima, la pratica relativa alla riqualificazione dell’ex sito della Permaflex, poiché le scelte che si dovranno adottare non sono, certamente, relative ad atti di ordinaria amministrazione, ma a delibere che trasformeranno l’ingresso della città per il prossimo futuro. È, quindi, assolutamente corretta e condivisibile la richiesta di valutare, adeguatamente e per tempo, il progetto dei privati, non appena verrà depositato presso gli uffici comunali, in quanto scelte epocali che riguardano la trasformazione di un intero comparto urbanistico non attengono solo alla maggioranza, ma a tutte le forze politiche e amministrative presenti in consiglio”.

