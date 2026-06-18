Frosinone – Evade dai domiciliari, la Polizia di Stato lo denuncia

Personale della Polizia di Stato, a Frosinone, ha denunciato un uomo domiciliato nel capoluogo, per evasione.

In particolare, nel pomeriggio di ieri, una pattuglia del reparto volanti della Questura di Frosinone, impegnata nell’ordinario controllo del territorio, ha intercettato il soggetto lungo la strada che conduce alla sua abitazione.

Il predetto alla vista della Polizia ha tentato di rincasare immediatamente, ma l’astuta mossa non è servita a nulla; per l’uomo, alla luce di quanto accertato, è scattata la denuncia.