Frosinone, evade dai domiciliari: arrestato 29enne del posto

Nella mattina odierna, in Frosinone, i militari della locale Stazione Carabinieri, nel corso di un predisposto servizio di controllo del territorio, traevano in arresto un 29enne del posto (già censito per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio), già sottoposto dallo scorso settembre al regime degli arresti domiciliari nel capoluogo per reati sugli stupefacenti, perché responsabile di “evasione”.Gli operanti durante l’espletamento dei previsti controlli, sorprendevano il prevenuto presso l’abitazione della compagna, in violazione alla citata misura detentiva.Al termine delle formalità di rito, l’arrestato su disposizione dell’A.G. veniva nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati