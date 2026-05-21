Frosinone – Estate 2026: ordinanza su intrattenimento musicale, tutela del riposo e vivibilità urbana

Il provvedimento sarà in vigore dal 4 giugno al 1° settembre 2026 e riguarda gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché le attività commerciali e artigianali del settore alimentare e delle bevande.
L’ordinanza nasce dalla necessità di garantire una serena convivenza civile e di contrastare le criticità legate alle emissioni sonore soprattutto nelle ore serali e notturne, emerse in diverse aree del territorio comunale. La volontà dell’Amministrazione è infatti quella di continuare a favorire la libera fruizione degli spazi pubblici e la socialità, assicurando al contempo il rispetto della quiete pubblica e della qualità della vita dei cittadini.
Il provvedimento tiene conto anche delle segnalazioni e delle richieste avanzate dalle associazioni del territorio.
Nel dettaglio, le emissioni sonore musicali dovranno terminare: alle ore 00.30 nelle giornate di domenica, lunedì, martedì e mercoledì; alle ore 01.30 nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le violazioni saranno punite con sanzioni amministrative da 500 a 5.000 euro, oltre agli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente in caso di reiterazione.