Frosinone – Estate 2026: ordinanza su intrattenimento musicale, tutela del riposo e vivibilità urbana

Il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha firmato l’ordinanza che disciplina gli intrattenimenti musicali nel periodo estivo, con l’obiettivo di contemperare il diritto al riposo dei residenti con le esigenze delle attività economiche e della vita sociale cittadina.

Il provvedimento sarà in vigore dal 4 giugno al 1° settembre 2026 e riguarda gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché le attività commerciali e artigianali del settore alimentare e delle bevande.

L’ordinanza nasce dalla necessità di garantire una serena convivenza civile e di contrastare le criticità legate alle emissioni sonore soprattutto nelle ore serali e notturne, emerse in diverse aree del territorio comunale. La volontà dell’Amministrazione è infatti quella di continuare a favorire la libera fruizione degli spazi pubblici e la socialità, assicurando al contempo il rispetto della quiete pubblica e della qualità della vita dei cittadini.

Il provvedimento tiene conto anche delle segnalazioni e delle richieste avanzate dalle associazioni del territorio.

Nel dettaglio, le emissioni sonore musicali dovranno terminare: alle ore 00.30 nelle giornate di domenica, lunedì, martedì e mercoledì; alle ore 01.30 nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le violazioni saranno punite con sanzioni amministrative da 500 a 5.000 euro, oltre agli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente in caso di reiterazione.