Frosinone, esplosione nella notte al Caffè Minotti: indagini in corso

Un ordigno esplosivo è stato fatto detonare nella notte davanti al Caffè Minotti, noto locale del capoluogo, in via Marittima. L’esplosione ha mandato in frantumi una vetrata, rompendo il silenzio della città con un forte boato.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. Gli agenti della Squadra Volante, della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica hanno avviato i rilievi per raccogliere elementi utili alle indagini.

Al momento nessuna pista è esclusa, comprese le ipotesi di un atto intimidatorio o di una vendetta. Il locale era già stato bersaglio di episodi simili: a dicembre 2021 e marzo 2022, infatti, colpi d’arma da fuoco furono esplosi contro le vetrate durante le ore notturne.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero rivelarsi fondamentali per ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili. Le indagini sono in corso.

FOTO ARCHIVIO

