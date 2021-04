Frosinone, esperimento appalti tra Comune e Provincia.

La giunta Ottaviani ha approvato l’appendice dell’accordo di collaborazione, in via sperimentale, tra il Comune di Frosinone e la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 2 Dicembre 2020 e successivo Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 27 del 5/03/2021 è stato, infatti, sancito un accordo di collaborazione in via sperimentale tra il Comune di Frosinone e la stazione unica appaltante della Provincia, per l’espletamento e la gestione delle attività inerenti a gare per lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento all’appalto integrato dei lavori di “Riqualificazione e messa in sicurezza dell’area Stazione” e all’esternalizzazione delle istruttorie di condono edilizio.In considerazione della programmazione in atto, risulta necessario un ulteriore supporto per continuare ad operare in aderenza ai cronoprogrammi dettati dai relativi finanziamenti. A tal fine, è stata quindi estesa la collaborazione in atto con l’Amministrazione provinciale di Frosinone, individuando nel sistema di piste ciclabili del capoluogo l’oggetto dell’ulteriore attività di supporto.I rapporti e le rispettive competenze nell’espletamento delle attività di gestione dei procedimenti in maniera congiunta tra i due Enti continuano ad essere regolati dallo schema di protocollo d’intesa.Nei giorni scorsi, come sopra ricordato, è stata pubblicata la gara relativa all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo per la riqualificazione e messa in sicurezza area Stazione di Frosinone. In particolare, l’importo dell’investimento relativo all’intervento ammonta ad € 4.866.685,03. La stazione unica appaltante è la Provincia di Frosinone, mentre l’ente Aggiudicatore è il Comune di Frosinone. A seguito dell’aggiudicazione definitiva, la stipulazione dei contratti e l’esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune.

comunicato stampa