Frosinone, esercizio di voto per i cittadini UE residenti. Tutte le informazioni

In occasione della prossima elezione del Parlamento europeo, fissata tra il 6 e il 9 giugno 2024, anche i cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea potranno votare in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, inoltrando apposita domanda al sindaco del comune di residenza. La domanda, il cui modello è disponibile sia presso il comune che sul sito internet del Ministero dell’Interno all’indirizzo: https://dait.interno.gov.it/elezioni/optanti-2024, dovrà essere presentata presso il protocollo del Comune di Frosinone (piazza VI dicembre) o spedita per via telematica (pec@pec.comune.frosinone.it) entro l’11 marzo 2024. Tale modello, una volta compilato e stampato, dovrà essere corredato di firma autografa e di documento di identità. Gli uffici comunali comunicheranno tempestivamente l’esito della domanda; in caso di accoglimento, gli interessati riceveranno la tessera elettorale con l’indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare. L’ufficio elettorale (0775/2656660) è aperto nei seguenti giorni: lunedì e mercoledì: 9-12.30; 15-17.30. Martedì, giovedì, venerdì: 9-12.30. Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito del Ministero dell’Interno, al link https://dait.interno.gov.it/elezioni/circolari/circolare-dait-n13-del-15-febbraio-2024

Correlati