Frosinone – Esami di maturita’, gli auguri del Presidente della Provincia Luca Di Stefano agli studenti

“Carissimi,

domani, mercoledì 19 giugno 2024, affronterete uno degli ostacoli più significativi e memorabili del vostro percorso scolastico: la prima prova di maturità. È con grande emozione che voglio rivolgervi un caloroso “in bocca al lupo” per questa giornata così importante.Innanzitutto, lasciatemi dire quanto siete stati straordinari nel vostro impegno. Avete trascorso anni a studiare, a crescere e a prepararvi per questo momento. Avete affrontato sfide, superato difficoltà e ora siete pronti a dimostrare il vostro valore. Domani avrete l’opportunità di mettere in luce tutto ciò che avete imparato, le competenze che avete acquisito e il talento che ciascuno di voi possiede e che nessuno mai vi toglierà. La prima prova di maturità non è solo un test delle vostre conoscenze, ma anche una prova di carattere. Vi incoraggio ad affrontarla con serenità e fiducia in voi stessi.Ricordate che ogni esame è un’occasione per imparare e crescere, indipendentemente dal risultato finale. Siate consapevoli del vostro valore e abbiate fiducia nelle vostre capacità. In questi momenti di tensione e aspettativa, è fondamentale mantenere la calma. Prendetevi il tempo per leggere attentamente le tracce, organizzare le vostre idee e scrivere con chiarezza. Non abbiate fretta, ma lasciate che ogni parola rifletta il vostro impegno e la vostra preparazione.Voglio anche ricordarvi che non siete soli in questo percorso. I vostri insegnanti, le vostre famiglie e i vostri amici sono con voi, pronti a supportarvi e a incoraggiarvi. Sentitevi liberi di chiedere aiuto e di condividere le vostre preoccupazioni con chi vi sta vicino.La maturità è un traguardo collettivo, frutto del lavoro di squadra e del sostegno reciproco. Infine, vi invito a guardare oltre l’esame. La maturità è una tappa importante, ma non definisce chi siete o cosa potrete diventare. È solo l’inizio di un nuovo capitolo della vostra vita, ricco di opportunità e di scoperte. Qualunque sia il risultato, ricordate che il vostro percorso non finisce qui. Continuate a sognare in grande, a coltivare le vostre passioni e a perseguire i vostri obiettivi con determinazione e coraggio.In bocca al lupo a tutti voi, cari studenti! Che possiate affrontare questa prova con il cuore leggero e la mente lucida. Siate fieri di voi stessi e del cammino che avete percorso finora. Domani è il vostro giorno, date il meglio di voi. Con affetto”.