Frosinone, entusiasmo e scienza all’Istituto Comprensivo 1: il Prof. Schettini incontra gli studenti

Una mattinata all’insegna della curiosità, del sapere e dell’entusiasmo quella vissuta oggi all’Istituto Comprensivo 1 di Via Mastruccia, dove gli studenti hanno accolto il Prof. Vincenzo Schettini, celebre docente e divulgatore conosciuto sui social come il volto de La Fisica che ci piace.

L’iniziativa, molto partecipata, ha visto la presenza del Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, che ha voluto portare il saluto istituzionale e assistere di persona all’incontro. “È stato un vero piacere – ha dichiarato – vedere come il Professor Schettini sappia parlare ai ragazzi con un linguaggio capace di unire emozione e conoscenza. La sua capacità di rendere la scienza vicina, comprensibile e affascinante rappresenta un valore aggiunto per la formazione dei giovani della nostra città”.

Durante l’evento, il divulgatore ha presentato il suo nuovo libro La vita che ci piace, accompagnando gli studenti in un viaggio tra fisica, quotidianità e domande che aiutano a comprendere il mondo con occhi diversi. La partecipazione attenta e calorosa degli alunni ha confermato l’impatto positivo del suo approccio comunicativo, capace di trasformare un incontro educativo in un’esperienza coinvolgente.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla professoressa Paola Lombardi, referente del progetto, e alla Dirigente Scolastica, professoressa Edina Furlan, per l’organizzazione e la volontà di offrire agli studenti opportunità formative innovative e di alto valore culturale.

L’incontro si è concluso tra applausi, domande e numerosi scatti fotografici: un momento che ha acceso nei ragazzi la passione per la scienza e la consapevolezza che la conoscenza può davvero migliorare la vita di tutti i giorni. Una mattinata che resterà nel loro percorso scolastico come esempio virtuoso di educazione partecipativa e ispirazionale.