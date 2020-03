Frosinone – Emergenza Covid-19: la Provincia dona 40.000 euro alla Asl per l’acquisto di due ventilatori polmonari pressometrici

Il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, annuncia la donazione, da parte dell’ente di piazza Gramsci, della somma di 40.000 euro all’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, diretta dal dottor Stefano Lorusso, per l’acquisto di due ventilatori polmonari pressometrici.Si tratta di un’iniziativa pienamente sostenuta dall’intero Consiglio Provinciale che deve essere considerata espressione di tutto il territorio, in virtù della funzione primaria della Provincia come ‘Casa dei Comuni’. L’acquisto dei macchinari contribuirà a potenziare la strumentazione a disposizione della Asl per la cura dei pazienti che contraggono il Covid-19.”L’encomiabile lavoro che la Asl di Frosinone sta coordinando negli ospedali del nostro territorio, – sottolinea il presidente Pompeo – lo sforzo incredibile e fondamentale che medici, infermieri e tutte le altre categorie del comparto sanitario stanno continuando a mettere in atto dai primi giorni in cui si sono registrati casi positivi al Covid-19 nella nostra provincia, è motivo di grande orgoglio ma anche uno stimolo, per tutti, istituzioni e singoli, a fare un po’ più del necessario. Sono certo di rappresentare i sentimenti di tutti i Sindaci e degli amministratori del territorio. Ne approfitto per ringraziare di cuore il direttore generale Lorusso e tutto il suo staff, per la professionalità, la serietà e la competenza con le quali, ogni giorno, affrontano una situazione difficile e sfiancante“.

