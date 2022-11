Frosinone – Elezioni Provinciali, On. Ruspandini:” FdI si dimostra come sempre un partito unito nell’individuare il candidato Presidente”

In questa delicata fase di trattative e di consultazioni finalizzate all’individuazione del candidato presidente per la provincia di Frosinone, Fratelli d’Italia si dimostra nuovamente, come da sempre, un partito granitico ed unito, specie se paragonato al correntismo esasperato, allo sfaldamento di intere componenti umane, alle fughe in avanti e alle dichiarazioni contraddittorie a cui assistiamo da giorni. Oggi ho chiesto al sindaco di Ceccano Roberto Caligiore, al sindaco di Patrica Lucio Fiordalisio e all’on. Paolo Pulciani di coadiuvarmi in questo importantissimo frangente e per tutta la campagna elettorale delle elezioni provinciali.

