Frosinone, elezioni Consiglio dei Giovani: il commento del Sindaco Mastrangeli

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i ragazzi e le ragazze che, con la loro partecipazione alle elezioni per il Consiglio dei Giovani, hanno testimoniato una straordinaria attenzione verso i processi civici e democratici della nostra città. La comunità giovanile di Frosinone si è dimostrata viva, presente e desiderosa di contare: un segnale potente, che ci incoraggia e ci responsabilizza – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli –

Valorizzare la partecipazione dei giovani significa guardare con fiducia al futuro. Le nuove generazioni mostrano un impegno sincero verso temi cruciali come la scuola, l’ambiente e la sostenibilità, portandoli avanti con coraggio. La mia generazione ha affrontato un percorso più lento nell’accogliere certi cambiamenti, soprattutto sul fronte della tutela ambientale e della mobilità sostenibile: per questo è ancora più significativo vedere quanto i giovani siano oggi protagonisti di una cultura del cambiamento, capace di superare abitudini consolidate per il bene collettivo.

Un plauso va a tutte le coalizioni che hanno partecipato, esprimendo, con grande determinazione, la propria sensibilità e le proprie idee e, in particolare, al consigliere delegato Marco Sordi che si è prodigato con straordinario impegno raggiungendo un risultato altrettanto straordinario. Un ringraziamento enorme va rivolto al personale degli uffici comunali, che ha lavorato con grandissima dedizione affinché tutte le procedure si svolgessero nel migliore dei modi. Agli eletti va il grande augurio da parte mia, dell’amministrazione e dell’intera città: buon lavoro. La nostra missione – come amministrazione – è mantenere vicini i giovani, ascoltarli, sostenerli. Loro sono il nostro futuro, e insieme costruiremo una città sempre più attenta, inclusiva e moderna”.

