Frosinone, elenco operatori fornitura libri: pubblicato l’avviso

Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato alla pubblica istruzione di Mario Grieco, ha pubblicato l’avviso per la formazione dell’elenco dei rivenditori da accreditare per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria (anno scolastico 2025/2026), mediante utilizzo di cedole librarie. I rivenditori accreditati saranno inseriti in apposito elenco pubblico. Possono presentare domanda gli operatori economici iscritti alla Camera di Commercio per “commercio al dettaglio di libri nuovi”, con un punto vendita fisso aperto al pubblico, in possesso dei requisiti di ordine generale e con la disponibilità di un PC collegato a internet e di una stampante.

Gli operatori interessati dovranno inviare, entro le ore 13 del 6 giugno 2025, tramite PEC (pec@pec.comune.frosinone.it), domanda di iscrizione (Modello A) e dichiarazione di possesso dei requisiti. Oggetto della PEC, “Domanda di accreditamento librerie scuola primaria A.S. 2025/2026”.

L’elenco sarà valido per l’anno scolastico 2025/2026.L’inserimento non comporta obbligo di fornitura a carico del Comune.

I rivenditori accreditati si impegnano, tra l’altro, ad aderire alle istruzioni operative fornite, fornire i testi entro il valore delle cedole librarie, accettare richieste anche a scuola iniziata e non richiedere oneri aggiuntivi alle famiglie. Il valore stimato della fornitura sarà definito in base al numero di alunni beneficiari e ai prezzi stabiliti dal MIUR.

Correlati