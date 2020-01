Frosinone – Edilizia scolastica, taglio del nastro alla nuova sede dell’Istituto Agrario “Angeloni”

Una scuola bella, accogliente, luminosa, spaziosa ma, soprattutto, sicura. La nuova sede dell’Istituto Agrario ‘Luigi Angeloni’ in via Armando Fabi è finalmente una realtà e presto, grazie al finanziamento recentemente accordato dal Miur, sarà adeguata anche la restante parte della struttura, che ospiterà gli studenti attualmente rimasti nell’edificio viale Roma.Si è svolta questa mattina la cerimonia del taglio del nastro all’edificio di via Armando Fabi che ospita 150 ragazzi dell’Istituto ‘Angeloni’, alla presenza del presidente della Provincia, Antonio Pompeo; della consigliera provinciale delegata alla Pubblica Istruzione, Alessandra Sardellitti; del dottor Antonio Monteforte dell’Ufficio Scolastico Provinciale e della dirigente scolastica Alessandra Nardoni, oltre a tecnici e funzionari dell’Amministrazione provinciale, ai docenti e ai ragazzi. Assente, per impegni istituzionali, il consigliere provinciale delegato all’Edilizia Scolastica, Massimiliano Quadrini.Momenti di grande emozione, soprattutto da parte degli studenti, che hanno voluto leggere alcuni pensieri attraverso i quali ringraziare le istituzioni per aver donato loro “la scuola che hanno sempre desiderato”.Il presidente Pompeo, in apertura di discorso, ha sottolineato come lungo, difficile e complesso sia stato l’iter affrontato per arrivare a meta: “Oggi siamo estremamente soddisfatti di inaugurare questa scuola, che racchiude un po’ il simbolo della nostra missione: dotare il territorio di scuole belle, confortevoli e sicure. Sono felice di annunciarvi anche che, proprio in questi giorni, è arrivata agli uffici della Provincia la comunicazione che il Ministero dell’Istruzione ci ha concesso il finanziamento per gli interventi di completamento e messa in sicurezza dal rischio sismico, relativi alla restante parte del complesso”. L’importo, pari a 2.495.000 euro, rientra negli interventi inseriti nella Programmazione regionale del triennio 2018/2020 e relativi all’annualità 2019: insieme all’Angeloni, infatti, è arrivato l’ok anche per la richiesta di fondi destinati alla messa in sicurezza del Liceo ‘Vincenzo Gioberti’ di Sora, per quasi 4 milioni e mezzo di euro.In questo modo, le restanti classi dell’Istituto ‘Angeloni’, che attualmente sono rimaste nella struttura di viale Roma, potranno essere trasferite nel plesso di via Fabi, concludendo, di fatto, la tanto attesa – e sperata – ricollocazione.“Attraverso il completamento della seconda struttura – ha detto il presidente – potremo dare vita a un vero e proprio ‘Polo Agrario’, che certamente potrà garantire una formazione specializzata per l’inserimento dei nostri giovani nel mondo del lavoro. Voglio ringraziare anche la Rete degli Studenti Medi per il continuo e costruttivo dialogo con l’Amministrazione provinciale, gli studenti dell’Agrario, i tecnici, i funzionari e gli uffici della Provincia, i consiglieri delegati Alessandra Sardellitti, Massimiliano Quadrini e Germano Caperna che hanno lavorato con costanza e impegno affinché si potesse raggiungere questo importante risultato”.A sottolineare l’attenzione continua che l’Ente di piazza Gramsci dedica agli istituti tecnici e professionali è stata la stessa consigliera Sardellitti: “Sappiamo bene che, a differenza degli indirizzi classici e scientifici, questi istituti sono un po’ in sofferenza in termini di iscrizioni e scelte, soprattutto da parte dei genitori dei ragazzi: noi, come Amministrazione provinciale, siamo invece consapevoli che proprio attraverso questo tipo di formazione i ragazzi hanno molte possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Aver scelto di allocare in un istituto professionale di Pontecorvo il nuovo Its Meccatronico è la dimostrazione del nostro costante impegno in questo senso”.Al termine della cerimonia, il presidente Pompeo ha visitato le aule della struttura e trascorso un momento conviviale con docenti, studenti e personale Ata, che hanno offerto un assaggio dei prodotti realizzati dalla scuola nell’Azienda Agraria adiacente l’istituto.

COMUNICATO STAMPA