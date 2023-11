Frosinone – Ecco il buon esempio dei Vigili Urbani

Ai Vigili Urbani di Frosinone piace parcheggiare sui marciapiedi. Ai Vigili Urbani di Frosinone piace parcheggiare sugli scivoli per i disabili. Ai Vigili Urbani di Frosinone piace parcheggiare sulle strisce pedonali. Lo hanno fatto qualche giorno fa, lo hanno rifatto questa mattina alle 11.10, sempre davanti all’Accademia di Belle Arte. E pensare che fino a poche ore prima erano stati severissimi a fare le multe al Codice della Strada per i parcheggi. Inflessibili con chi si reca in ufficio a lavorare e parcheggia fuori posto ma poi, proprio loro, lasciano la vettura di servizio dove non dovrebbero. Che ne pensa l’ottimo sindaco Riccardo Mastrangeli?

Fonte Penna e Spada

