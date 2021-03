Frosinone e Torrice: controlli e sanzioni

In Frosinone e Torrice:

.venivano controllate e sanzionate ben 10 persone per i seguenti motivi:

.n. 3, perché residenti in comuni limitrofi al capoluogo e pertanto violando il divieto di spostamento relativo al comune diverso dalla residenza;

.n. 5 venivano sorpresi nel capoluogo in giro durante l’orario notturno nonostante l’obbligo di permanere nella propria abitazione dalle ore 22.00 alle 05.00;

.n. 2 venivano controllati in Torrice in violazione al divieto di spostamento senza alcuna valida giustificazione;

. in Ripi e Ceccano:

venivano sanzionati per la violazione del DPCM in vigore 25 giovani, per lo più adolescenti, che si intrattenevano sulla pubblica via oltre l’orario consentito e senza giustificato motivo, creando affollamento nei pressi dei luoghi di ritrovo dei citati comuni, non indossando altresì correttamente le mascherine

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO