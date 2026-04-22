Frosinone e provincia, proseguono i servizi antidroga

Proseguono i servizi della Polizia di Stato disposti, in ambito provinciale, dal Questore per prevenire e contrastare i reati in materia di stupefacenti.Dopo gli oltre 20 grammi rinvenuti e sequestrati a Fiuggi, per i quali è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nei confronti di un Egiziano, nella giornata di ieri, a Cassino, per il medesimo reato è stato deferito all’Autorità Giudiziaria una Romena classe 81.Anche nella circostanza il fiuto del cane antidroga ha permesso di rinvenire sostanza psicotropa, nello specifico 3 dosi di cocaina termosaldate, dal peso complessivo di grammi 1, 67.Nella disponibilità della donna anche 140.00 euro in banconote di diverso taglio.Un giovane, invece, sempre nella Città Martire è stato segnalato amministrativamente alla competente Prefettura in quanto in possesso, ad uso personale di hashish – grammi 9.35.Altre due persone sono state segnalate a Frosinone e Sora: nel capoluogo si è proceduto a carico di un 36enne trovato in possesso di hashish per grammi 1,86 mentre nella città volsca a carico di 42enne in possesso di cocaina per grammi 0.07.I servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni.

È obbligo rilevare che gli indagati, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, gli stessi saranno, eventualmente, riconosciuti colpevoli, in maniera definitiva, del reato ascritto. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.