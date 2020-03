Frosinone e provincia, eventi e spettacoli annullati…

In tempi di corona virus ne risente anche la movida ciociara, diversi locali infatti, a Frosinone e Provincia, si sono visti costretti ad interrompere la loro programmazione ed in alcuni casi ad abbassare le saracinesche. Al satyricon, music club di Alatri dove tutti i fine settimana si svolgono eventi di musica dal vivo, tutti i concerti previsti fino al 3 aprile 2020 sono stati annullati, mentre il locale rimarrà regolarmente aperto. Stessa sorte per l’enoteca Terra Madrea, che questa sera attendeva l’arrivo di Stefano Fusco – dj molto attivo nella scena romana – cui era affidato il compito di intrattenere e far ballare i presenti a ritmo di musica Hip/hop, disco e funky. Tuttavia, in merito alla programmazione delle prossime settimane, il proprietario del locale ha tenuto a precisare che si stabilirà di settimana in settimana lo svolgersi o meno delle serate musicali e dei concerti, a seconda di come si evolverà la situazione. Infine, anche il Cotonificio di Frosinone ha annullato lo show previsto per questa sera e dedicato alla “festa delle donne”, in questo caso il locale rimarrà chiuso.

S.M.

Foto generica web

Correlati