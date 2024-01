Frosinone e provincia, ancora pochi giorni per la candidatura di consulente finanziario in Poste Italiane

Online attraverso il sito www.posteitaliane.it fino alle ore 23.59 di lunedì 15 gennaio

Ancora pochi giorni a disposizione per chi volesse candidarsi nel ruolo di Consulente finanziario, anche a Frosinone e provincia. C’è tempo, infatti, sino alle 23.59 di lunedì 15 gennaio per poter presentare, attraverso il sito www.posteitaliane.it, alla voce “carriere”, la propria candidatura al ruolo.

Poste Italiane indica che il candidato ideale è un laureata/o o laureanda/o (triennale o magistrale), con ottime capacità di comunicazione e di relazione, interessata/o al mondo dei mercati finanziari, assicurativi e gli investimenti, predisposta/a per il lavoro in autonomia/di gruppo e per lavorare su obiettivi commerciali sfidanti, oltre che dotata/o di un’ottima conoscenza del pacchetto Office. In caso di superamento dell’iter selettivo, il candidato potrà essere assunto con un contratto di lavoro dipendente full time (36 ore settimanali su 6 giorni lavorativi) e con retribuzione commisurata al livello di esperienza maturata, secondo quanto previsto dal CCNL di Poste Italiane.

La pagina https://www.posteitaliane.it/it/lavora-con-noi.html consente di acquisire informazioni più complete ed esaustive sulle aree professionali, sul processo di selezione, sulla candidatura alle posizioni aperte o spontanea, oltre che sui “Career day” organizzati dall’Azienda.

COMUNICATO STAMPA