Frosinone – E’ morto Egidio Cerelli, decano dei giornalisti locali: aveva collaborato anche con Liritv

Il mondo del giornalismo locale e non solo è in lutto. Questa mattina presso l’ospedale di Frosinone è deceduto il collega Egidio Cerelli a 77 anni. Egidio era ricoverato presso il nosocomio frusinate ed aveva subito una operazione al cuore. Decano dei giornalisti della provincia di Frosinone, Egidio era un uomo schietto e sincero aveva collaborato con le maggiori testate della provincia ed anche con Liritv. Il giornalismo perde una grande penna sempre sul pezzo ed apprezzato da tutti i colleghi che gli riconoscevano la capacità di arrivare primo alle notizie importanti. La redazione di Liritv, l’editore sono vicini al dolore della famiglia per questa grave perdita.

Foto Soraweb

