Frosinone e la “radeca” protagonisti di un incontro internazionale

La città di Frosinone parteciperà all’incontro internazionale Italia – Messico sul tema “L’agave (maguey) e la sua naturalizzazione in Europa”. Nel corso della conferenza convocata su piattaforma online, mercoledì 12 ottobre, interverrà infatti l’assessore al centro storico Danilo Magliocchetti, che parlerà, per l’occasione, di come l’agave (la “radeca”) sia uno dei simboli di una delle manifestazioni più sentite e partecipate del capoluogo, il Carnevale storico frusinate.

“La fama del Carnevale storico frusinate – organizzato dalla instancabile associazione culturale Rione Giardino con la Pro Loco, in collaborazione con l’amministrazione – ha da tempo varcato i confini provinciali per diventare uno degli eventi più noti e apprezzati a livello nazionale – ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – Con la partecipazione all’incontro internazionale di mercoledì prossimo, la ‘radeca’, la foglia di agave brandita durante i festeggiamenti del Martedì grasso, estenderà ulteriormente la propria popolarità nell’ambito di un palcoscenico ancora più vasto. Il nostro Carnevale storico, del resto, è una manifestazione antichissima e unica al mondo, in grado di unire felicemente folclore e goliardia e di affascinare i partecipanti quale rito di rinnovamento simbolico, vitale, gioioso, travolgente”.

“Il Carnevale frusinate rinnova, ogni anno, una consuetudine antichissima, mostrando lo spirito più genuinamente autentico di Frosinone e dei suoi abitanti – ha dichiarato l’assessore Magliocchetti – Il corteo della festa della radeca, in particolare, parte dalla chiesa di Sant’Elisabetta e, dunque, dal Rione Giardino, lì dove ha sede la meritoria associazione che tanto impegno profonde nell’organizzazione della manifestazione e nella salvaguardia delle nostre tradizioni, insieme alla Pro Loco. L’amministrazione crede nell’importanza di custodire i simboli stessi della nostra città, tramandandoli non solo alle giovani generazioni, ma valorizzandoli a livello nazionale e anche internazionale. Per questo motivo, parteciperò con piacere all’incontro tra Italia e Messico per parlare di come l’agave sia uno degli irrinunciabili protagonisti del nostro amato Carnevale. Sarà motivo di orgoglio e onore per me – ha concluso Magliocchetti – portare il nome della città di Frosinone e della radeca a un tavolo di confronto e valorizzazione dell’agave così prestigioso”.

All’incontro internazionale prenderanno parte, in videoconferenza, S.E. l’ambasciatore Miguel Jorge Garcia Winder, rappresentante permanente del Messico presso l’Onu a Roma; Mauro Mariotti, direttore giardini botanici Hanbury, Università di Genova; Rosario Schicchi, direttore orto botanico, Palermo; Guido Bissanti, agronomo; Massimo Serra, Osteoncologia, istituto ortopedico Rizzoli, Bologna; Antonella Petrocelli, ricercatrice CNR; conclusioni affidate a Nino Sutera, osservatorio politiche neorurali, assessorato agricoltura regione siciliana. Saluti istituzionali di Dario Cartabellotta, direttore generale assessorato agricoltura Sicilia e Domenico Barbuzza, presidente ente parco dei Nebrodi.

