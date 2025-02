Frosinone e il rebus del bilancio comunale: numeri, alleanze e strategie politiche

Il Consiglio Comunale di Frosinone si prepara ad affrontare uno dei momenti più delicati dell’anno: l’approvazione del bilancio. Sebbene il via libera finale sembri scontato, il vero interesse ruota attorno alla mappa dei voti e alle alleanze politiche che si delineano dietro le quinte di Palazzo Munari.

I numeri che contano

Negli ultimi due anni, il bilancio è stato approvato con i 22 voti dei consiglieri della maggioranza eletta nel giugno 2022. Oggi, tuttavia, il Sindaco Riccardo Mastrangeli deve fare i conti con un quadro politico più frammentato. Con 33 membri in Consiglio, ottenere almeno 17 voti favorevoli garantirebbe comunque la maggioranza necessaria per l’approvazione, ma il percorso appare più complesso.

Attualmente, Mastrangeli può contare su 16 voti sicuri. Il suo obiettivo principale resta ottenere il via libera al bilancio, anche in seconda convocazione se necessario, per consolidare la sua leadership e dare continuità all’amministrazione.

Le incognite politiche

Il Presidente del Consiglio Comunale, Massimiliano Tagliaferri, è un elemento chiave in questo delicato equilibrio. In lista con Ottaviani, Tagliaferri sembra orientato verso l’astensione, soprattutto dopo aver chiesto senza successo l’azzeramento della Giunta e una verifica politica volta a ricompattare il centrodestra. Il mancato dialogo con il Sindaco ha spinto Tagliaferri a mantenere una posizione di distanza, aumentando l’incertezza sul voto.

Intanto, Mastrangeli ha cercato di ampliare la sua base di consenso stringendo alleanze strategiche. Ha ricevuto il sostegno di Andrea Turriziani (lista Marini) e Claudio Capparelli (Polo Civico), entrambi provenienti dalle fila dell’opposizione. Inoltre, ha stabilito un asse con Domenico Marzi, suo ex avversario politico, che guidò la coalizione di centrosinistra per due mandati.

La posizione della lista Marzi

La lista Marzi, attualmente con quattro consiglieri, sembra orientata verso l’astensione durante il voto sul bilancio. Questa scelta consentirebbe comunque di mantenere il numero legale in aula, ma lascia aperti interrogativi su possibili accordi programmatici futuri. Durante gli incontri con Mastrangeli, la lista Marzi ha posto l’accento su alcune priorità, tra cui:

La riunificazione dei settori dell’amministrazione comunale nella sede di Piazza 6 Dicembre.

La vendita del complesso dell’ex MTC.

La realizzazione della Casa dello Studente.

Questi punti potrebbero rappresentare la base per un futuro accordo più solido tra le due forze.

Uno scenario in evoluzione

Il dibattito sul bilancio non si limita alla mera approvazione del documento contabile. È uno specchio delle dinamiche politiche interne al Consiglio e delle manovre strategiche che potrebbero ridisegnare gli equilibri di potere a Frosinone.

Resta da vedere se il Presidente Tagliaferri fisserà la seduta in prima convocazione o lascerà spazio a una seconda chiamata, lasciando così aperta la porta a ulteriori negoziazioni. Intanto, i lavori sugli emendamenti proseguono per capire quali potranno essere accolti dalla Giunta.

In questo contesto fluido, il rebus del bilancio è ben più di una questione di numeri: è una partita politica che potrebbe influenzare il futuro della città nei prossimi anni.