Frosinone e il degrado della Via Francigena

Mentre molti comuni si preparano al Giubileo migliorando le vie dei Pellegrini con interventi su cartellonistica, aree di ristoro, arredo urbano e manutenzione del verde, a Frosinone la realtà è ben diversa. La porzione di Via Francigena su Via Cassiopea è stata trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto.